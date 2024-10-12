نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مراسل RT في قطاع غزة، بمقتل وإصابة عشرات المواطنين وفقدان آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في محيط المسجد العمري في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن "القصف الإسرائيلي تسبب باستشهاد أكثر من 20 شخصا في حصيلة أولية وإصابة عشرات آخرين، ولا تزال الجهود مستمرة لانتشال الضحايا والبحث عن المفقودين".

وقال شهود عيان إن "القصف استهدف منزل حسن عساف، وتسببت شدة القصف بانهيار منزل رمزي علوش وجزء من منزل لعائلة دردونة في جباليا البلد شمال القطاع".

وأضاف الشهود: "البيوت تم مسحها بالكامل جراء الغارات الصهيونية العنيفة، وتعود المنازل لعائلات دردونة وعساف وعزام وغنيم وجنيد، وفي بيت حسن عساف 15 شهيدا ارتقوا بالكامل تحت ركام المنزل".

وأشاروا إلى أن "أصغر شهيدة طفلة لم تتجاوز ال7 أشهر، ومكان المنزل حفرة بعمق 20 مترا، ولم يعد هناك أي معالم للمنازل".