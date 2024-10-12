نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: أوباما سيصوت لي لأنه لا يحب الأشخاص ذوي الذكاء المنخفض مثل هاريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب اقتناعه بأن الزعيم الأسبق باراك أوباما، سيصوت له بدلا من زميلته عضوة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية Truth Social: "أعتقد أن أوباما سيصوت لي لأنه لا يحب حقيقة أن كامالا شخص ذو مستوى ذكاء منخفض للغاية".

وسبق لأوباما أن تحدث في المؤتمر الديمقراطي دعما لهاريس وانتقد ترامب، بالإضافة إلى ذلك، ظهر الرئيس السابق في تجمع هاريس ويخطط للتحدث في مناسبات مماثلة لدعمها.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن أوباما قوله خلال اجتماع مع مجموعة صغيرة من أنصاره في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة، حيث قال إن من غير المقبول أن يحجب الرجال السود دعمهم لهاريس لأنها امرأة.

وقد أيد أوباما وزوجته، كالاما هاريس في يوليو، وتعهدا ببذل كل ما في وسعهما لمساعدتها على الفوز بالرئاسة. وظل كلاهما يتمتع بشعبية منذ ترك الرئيس السابق منصبه في عام 2017، وكلاهما ألقى كلمة في المؤتمر الديمقراطي في أغسطس.

وقال أوباما في خطاب ألقاه في المؤتمر: "لن تركز كامالا هاريس على مشاكلها، بل ستركز على مشاكلكم. وبصفتها رئيسة، لن تكتفي بتلبية احتياجات أنصارها ومعاقبة أولئك الذين يرفضون تقبيل الخاتم أو الركوع. بل ستعمل نيابة عن كل أمريكي. هذه هي كامالا".