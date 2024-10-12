نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفصائل الفلسطينية تعلن خوض معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية شمال وجنوب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفصائل الفلسطينية اليوم الجمعة، خوضها معارك واشتباكات ضارية مع قوات الجيش الإسرائيلي التي تشن هجوما واسع النطاق على مخيم جباليا والمناطق المحيطة به.

وقالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "كتائب القسام تدمر ناقلة جند صهيونية بعد استهدافها بعبوة "شواظ" وقذيفة "الياسين 105" وتوقع طاقمها بين قتيل وجريح غرب مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

ومن جانبها قالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" عبر "تلغرام": "قصفنا ظهر اليوم الجمعة تجمعا لآليات وجنود العدو الصهيوني المتوغلين في محيط الإدارة المدنية شرق جباليا بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وفي بيان آخر، قالت السرايا: "نخوض اشتباكات ضارية -من مسافة الصفر- مع قوة صهيونية راجلة في منطقة "التوام" شمال غرب غزة".

كما أعلنت "القسام": "بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تفجير عين نفق في قوة هندسية صهيونية راجلة في منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب القطاع عصر أمس الخميس وإيقاعهم بين قتيل وجريح".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية والجوية في شمالي قطاع غزة في اليوم الـ371 لحربه على القطاع، إذ طوقت قواته مدينة جباليا ومخيمها وبعض المناطق المحيطة بها.

وتواصل إسرائيل تضييق الخناق وتشدد الحصار على شمالي قطاع غزة لعزله عن مدينة غزة لليوم السادس على التوالي، كما يكثف الجيش عملياته لتدمير ما تبقى من منازل ومنشآت وممتلكات للأهالي شمالي القطاع، في حين يبدو أن إسرائيل تسعى لتوسيع المناطق العازلة التي تعمل على إنشائها منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023.