نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش اللبناني: مقتل عسكريين وإصابة 3 آخرين باستهداف إسرائيلي لمركز تابع لنا في جنوب البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش اللبناني اليوم الجمعة، مقتل عنصرين بصفوفه وإصابة 3 آخرين، جراء استهداف إسرائيلي لمركز تابع له في جنوب لبنان.

وقال الجيش اللبناني في بيان له: "استهدف العدو الإسرائيلي مركزا للجيش في بلدة كفرا - الجنوب ما أدى إلى سقوط شهيدين و3 جرحى".

من جهته، أدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي العدوان الاسرائيلي الذي استهدف مركزا للجيش في بلدة كفرا الجنوبية قائلا: "إن هذا الاجرام الاسرائيلي المتمادي في حق لبنان لم يوفّر اليوم جنودا بواسل يقومون بواجبهم الوطني في حماية الارض والدفاع عن الشعب، وهو برسم المجتمع الدولي الساكت على ارتكابات اسرائيل، فيما المطلوب وقفة ضمير عالمية تضع حدا لهذا العدوان".

كما أجرى رئيس الحكومة اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون "معزيا بالشهيدين"، متمنيا للجرحى "الشفاء العاجل".