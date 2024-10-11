"حزب الله": القوة والمقاومة هما ما يردع العدو وضرب تل أبيب ليس إلا البداية

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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" اللبناني محمد عفيف أن "القوة والمقاومة هما ما يردع العدو عن جرائمه وليس القرارات الدولية"، محذرا من أن "ضرب تل أبيب ليس إلا البداية".

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة تنفيذ عدة عمليات ضد إسرائيل، فيما استهدف الجيش الإسرائيلي مناطق عدة في الأراضي اللبنانية.

وصدرت عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه":

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:20 من صباح اليوم الجمعة، تجهيزات فنية موضوعة على رافعة في موقع العباد بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة". ‏

- "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من صباح اليوم الجمعة، تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بصلية صاروخية".