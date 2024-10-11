نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء إسبانيا يبحث في الفاتيكان أزمة الهجرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بعد لقاء مع البابا فرنسيس اليوم الجمعة مباحثات مع كبار المسؤولين في الفاتيكان حول الهجرة وقضايا السلام في العالم.

وذكر بيان المكتب الصحفي للفاتيكان أن البابا فرانسيس استقبل رئيس الوزراء سانشيز، وبعد اللقاء أجرى سانشيز محادثات مع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين ووزير الشؤون الدولية المونسنيور بول ريتشارد غالاغر.

وأضاف البيان: "ناقش الجانبان عدة قضايا ذات طابع إقليمي ودولي، مع إيلاء اهتمام خاص للصراعات المستمرة، والتأكيد على أهمية تقديم التزامات عاجلة لدعم السلام، فضلا عن أزمة الهجرة الخطيرة، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وجزر الكناري".

وجرى اللقاء في مقر كتابة الدولة في “أجواء ودية” وسمح بتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

واختتم: "هدف اللقاء إلى تعزيز الحوار المفيد بين الكنيسة المحلية والسلطات، وكذلك بين مختلف مكونات المجتمع المدني