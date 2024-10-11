نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوريا الشمالية تتهم جارتها الجنوبية بإلقاء منشورات على عاصمتها باستخدام المسيرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كوريا الشمالية إطلاق كوريا الجنوبية مسيّرات تلقي منشورات على بيونغ يانغ ثلاث مرات أسبوعيا، واصفة هذه الخطوة بأنها استفزاز عسكري وانتهاك لسيادتها.



وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن كوريا الجنوبية أرسلت مسيّرات لتوزيع منشورات فوق بيونغ يانغ في 3 و9 و10 أكتوبر الجاري.

وأضاف البيان: "تعد هذه الخطوة اعتداءا على السيادة الوطنية والأمن، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي".

كما دعت الوزارة سيئول إلى وقف هذا "الاستفزاز الخطير" الذي قد يؤدي إلى اندلاع "نزاع مسلح قد يتحول إلى حرب".

ومنذ نهاية مايو الماضي أطلقت كوريا الشمالية آلاف البالونات المملوءة بالقمامة ردا على إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ إلى كوريا الشمالية من قبل نشطاء كوريين جنوبيين