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أحمد جودة - القاهرة - شدد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي على أن العمليات العسكرية لن تتوقف حتى التأكد من القدرة على إعادة السكان إلى مناطقهم بأمان.

الجيش الإسرائيلي: عملياتنا لن تتوقف حتى تأمين عودة السكان إلى مناطقهم

وقال الجيش الإسرائيلي، إن هاليفي ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، أجريا تقييما مشتركا للوضع الأمني داخل جنوب لبنان، وذلك للمرة الأولى، بحضور قائدي القيادة الشمالية والفرقة 91.

وخلال الجلسة، قال هاليفي: "لدينا حاليا سبع فرق تعمل على الأرض: ثلاثة في قطاع غزة، في جنوب ووسط وشمال قطاع غزةـ وأربع فرق تعمل هنا في الشمال".

وأكد "أننا نواصل العمل ضد العدو ولن نتوقف حتى نتأكد من قدرتنا على إعادة السكان بأمان وليس في الوقت الحاضر فقط بل مستقبلا أيضا. وإذا جاء أحد لاعادة بناء هذه القرى مجددا فسيعلم علما يقينا أن إنشاء بنى تحتية إرهابية غير مفيد إذ سيدمر جيش الدفاع تلك القرية مجددا".



وأضاف: "نحن نعمل في كافة المناطق وأيضا في البقاع وبيروت وشمال الليطاني وجنوبه، وتؤدي كل هذه الأشياء مجتمعة مفعولا قويا للغاية"، متوجها إلى عناصر الجيش قائلا: "إن العمل الذي تنجزونه هنا أهم عنصر في إعادة السكان. إذن انظروا، نشهد أياما خاصة وفترة أعياد، حيث ينصب تركيزنا جميعًا على العمل لكي يستطيع سكان دولة إسرائيل قضاء فترة الأعياد والعيش هنا بأمان وطمأنينة لسنوات طويلة".

بدوره، قال بار: "دولة إسرائيل لا يمكنها أن تحمي سكانها من الإرهابيين فقط عبر خطوط الحراسة في المراكز التجارية أو أمام الصواريخ فقط عن طريق بناء الملاجئ. يجب أن يكون الحل في أوكار الإرهابيين وخطوط الإنتاج"، مشيرا إلى أنه "لهذا السبب، على حدود السلام تكون الحماية على الجانب الخاص بالحدود. وعلى حدود الحرب تكون الحماية على جانبي الحدود مع حرية التحرك".

ولفت إلى أنه "في السنوات الأخيرة نرى تمركز حماس في لبنان، وهذا سيزداد لأنهم خرجوا من غزة والاستثمار سيكون هنا. سنواصل ملاحقتهم في كل مكان. سنظل نتذكر مجزرة السابع من أكتوبر، وسنتأكد من أن الدرس الذي تعلموه في الثامن من أكتوبر سيبقى في ذاكرتهم