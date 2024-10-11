نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض المؤشرات الأمريكية بعد ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملات أمس الخميس بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم أكثر من المتوقع.

وفي نهاية تعاملات أمس الخميس، أنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على انخفاض بنسبة 0.21% عند 5780.05 نقطة.

في حين تراجع المؤشر "ناسداك" بنسبة 0.05% إلى 18282.05 نقطة، بينما انخفض المؤشر "داو جونز" بنسبة 0.14% ليسجل 42454.12 نقطة.

وتباطأت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بصورة طفيفة خلال سبتمبر الماضي، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.4% على أساس سنوي، حيث صعد بوتيرة أعلى من المتوقعة البالغة إلى 2.3%.