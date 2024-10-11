ضابط لبناني: "حزب الله" يقاتل انطلاقا من أنه لم يعد هناك شيء يخسره

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أحمد جودة - القاهرة - قال المنسق السابق للحكومة اللبنانية لدى "اليونيفيل" العميد منير شحادة إن "حزب الله" "يقاتل الآن انطلاقا من أنه لم يعد هناك شيء يخسره بعد اغتيال أمينه العام وقادة الصف الأول".

وفي حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، لفت شحادة إلى أنه "من الآن وصاعدا سيكون هناك تصعيد تدريجي واستهداف أماكن أبعد من حيفا وتل أبيب. وقد بدأ حزب الله استهداف المناطق السكنية في حيفا، وبدأ يعمل وفق معادلة حيفا مقابل الضاحية".

وأشار إلى أن "حزب الله يعتمد على الحرب البرية والالتحام على المسافة صفر، لكي يؤكد تماسكه وقدرته بعد ضربات قاسية جدًا تلقاها، وكان يفترض أن تؤدي إلى استسلامه أو انهياره