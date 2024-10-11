نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" يستهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة أنه استهدف تجمعات ‏للجيش الإسرائيلي في ثكنة يفتاح ومحيطها بقصف صاروخي مكثف.‏

وقال "حزب الله" في بيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه:

‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:30 تجمعات ‏لجنود العدو الإسرائيلي في ثكنة يفتاح ومحيطها بصلية صاروخية كبيرة.

استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:20 تجهيزات فنية موضوعة على رافعة في موقع العباد بصاروخ موجه وأصابوها إصابة مباشرة".

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "في الساعة الأخيرة تم رصد إطلاق قذيفة مضادة للدروع من لبنان نحو بلدة يراون أسفر عن إصابة مدنيين اثنين كانا في المنطقة"، معلنا أنه "في وقت سابق اليوم، قام سلاح الجو باعتراض مسيرتين كانتا في طريقهما نحو أراضي إسرائيل من لبنان، ولم تخترق المسيرتان المجال الجوي ولم تقع إصابات".

وأضاف: "بخصوص الإنذارات في منطقة خليج حيفا والكرمل بين الساعة 8:30 و8:31، تم رصد إطلاق نحو 25 قذيفة صاروخية خرقت من لبنان، وتم اعتراض بعضها بينما سقطت عدد منها في المنطقة. أما بخصوص الإنذارات في منطقة كريات شمونا في تمام الساعة 8:19، تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من لبنان وسقطت في المنطقة