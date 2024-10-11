نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف يحذر اليابان من فكرة "الناتو" الآسيوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليابان من أن تقود مساعيها لتشكيل حلف آسيوي على غرار "الناتو" أو تكتلات عسكرية أخرى في المنطقة إلى مواجهة ساخنة.

وقال: "أي عسكرة وأفكار لحشد التكتلات تحمل دائما في طياتها خطر مواجهة قد تتحول إلى ساخنة".

وكان رئيس وزراء اليابان الجديد شيغيرو إيشيبا قد دعا خلال الحملة الانتخابية إلى تعزيز القدرات الدفاعية اليابانية، وتشكيل "ناتو" آسيوي للأمن الجماعي في المنطقة