نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "واشنطن بوست": زيلينسكي أصبح أكثر انفتاحا على المفاوضات مع موسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي أصبح أكثر انفتاحا على المفاوضات مع روسيا في ظل ضعف موقف أوكرانيا.

وكتبت الصحيفة: "أشار الدبلوماسيون الغربيون في كييف إلى أن زيلينسكي أصبح أكثر انفتاحات على بدء مفاوضات مع موسكو، بالرغم من أن القوات الروسية تسيطر على أكثر من 20% من الأراضي الأوكرانية وهيهات أن تتخلى عن أي أرض تسيطر عليها... يصر زيلينسكي على أهمية إنهاء الأعمال القتالية بشروط أوكرانيا، لكن موقفها ضعف خلال العام الماضي بسبب تعزيز مواقع روسيا في ساحة المعركة، وخاصة شرق مقاطعة دونيتسك".

وأكدت فشل عملية القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك الروسية والتي كانت تهدف إلى دفع روسيا إلى سحب قواتها من المناطق الشرقية بأوكرانيا، بينما يتوقع محللون غربيون فقدان كييف المزيد من الأراضي.

وأفادت صحيفة Corriere della Sera أمس الخميس باستعداد زيلينسكي لوقف النار على طول خط التماس مع روسيا بشرط تقديم الضمانات الأمنية من قبل الدول الغربية ودون الاعتراف بفقدان الأراضي.

وفي يونيو الماضي حدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشروط الرئيسية لتسوية النزاع الأوكراني وهي الانسحاب الكامل للقوات الأوكرانية من أراضي دونباس ونوفوروسيا، والاعتراف بوضع هذه المناطق المنصوص عليه في الدستور الروسي، ووضع أوكرانيا المحايد وكدولة خالية من الأسلحة النووية، ونزع السلاح ونزع النازية، وضمان حقوق وحريات ومصالح المواطنين الناطقين بالروسية، ورفع جميع العقوبات المفروضة على روسيا