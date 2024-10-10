العالم اليوم - غارة إسرائيلية تستهدف منطقة "النويري" في بيروت

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أكتوبر 2024 06:24 مساءً - قال شهود من رويترز إن عمودا من الدخان الكثيف شوهد وهو يتصاعد من وسط بيروت بعد سماع صوت صواريخ فوق المدينة، مساء الخميس.

وأفاد مصدر أمني لبناني بوقوع ضربة إسرائيلية بمنطقة النويري في بيروت. ولم يتضح على الفور ما الذي تم قصفه بالتحديد.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر غارة إسرائيلية تستهدف منطقة "النويري" في بيروت .. في رعاية الله وحفظة