العالم اليوم - مانشستر يونايتد يعلن خضوع المغربي مزراوي لجراحة في القلب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أكتوبر 2024 04:30 مساءً - خضع مدافع مانشستر يونايتد الدولي المغربي نصير مزراوي لعملية جراحية بسيطة في القلب وسيغيب عن الملاعب لبضعة أسابيع، وفقا لما أعلن النادي الإنجليزي.

وأجرى الظهير المغربي البالغ 26 عاما الذي انضم إلى "الشياطن الحمر" هذا العام قادما من بايرن ميونيخ الألماني في صفقة بلغت قيمتها الأولية 15 مليون يورو، جراحة بعد معاناته من خفقان في القلب.

وأفاد يونايتد في بيان: "هذه حالة شائعة نسبيا ومن المتوقع أن يتعافى نصير تماما وأن يكون متاحا للعودة إلى التشكيلة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة".

وتم استبدال مزراوي بعد دقيقة من بداية الشوط الثاني من مباراة يونايتد التي انتهت بالتعادل السلبي مع أستون فيلا في نهاية الأسبوع الماضي وحل محله المدافع السويدي فيكتور ليندلوف.

ولعب مزراوي تحت قيادة مدرب يونايتد الحالي الهولندي إريك تن هاغ في أياكس الذي دافع عن ألوانه بين عامي 2017 و2022، وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري مع النادي الهولندي وآخر مع بايرن ميونيخ الذي ارتدى قميصه بين 2022 و2024.

ووقع عقدا لمدة أربع سنوات مع خيار التمديد لعام آخر وجاء التعاقد معه في اليوم الذي تم فيه تأكيد رحيل الظهير آرون وان-بيساكا إلى وست هام يونايتد.

كما شارك الظهير الأيمن الذي بإمكانه اللعب ظهيرا أيسر أيضا، في 29 مباراة مع المغرب ووصل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

وانضم مزراوي إلى قائمة طويلة من الغائبين عن دفاع يونايتد صاحب المركز الرابع عشر، حيث أصيب هاري ماغواير أمام أستون فيلا أيضا، وأكد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع.