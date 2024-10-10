العالم اليوم - المخاوف المتعلقة بالإنتاج تقود أسعار النفط للارتفاع 1 بالمئة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أكتوبر 2024 04:30 مساءً - صعدت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة، الخميس، مدعومة بارتفاع الطلب على الوقود مع اجتياح عاصفة كبيرة ولاية فلوريدا والمخاوف من اضطرابات محتملة لإمدادات الشرق الأوسط.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.2 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 77.78 دولارا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي 1.16 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 74.40 دولارا للبرميل.

وتتعرض الولايات المتحدة، أكبر دولة منتجة ومستهلكة للنفط في العالم، لعاصفة كبيرة أخرى، وهي الإعصار ميلتون الذي اجتاح ولاية فلوريدا حيث نفدت الإمدادات من نحو ربع محطات الوقود، مما ساعد في دعم أسعار الخام.

وصعدت الأسعار خلال الشهر الجاري بعد أن أطلقت إيران أكثر من 180 صاروخا على إسرائيل في الأول من أكتوبر، مما أثار احتمالات بالرد واستهداف منشآت نفط إيرانية.

ومع عدم رد إسرائيل حتى الآن، تراجعت أسعار الخام مجددا وظلت مستقرة نسبيا طوال الأسبوع.

ولكن المستثمرين لا يزالون يتوخون الحذر بعد أن توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إيران بضربة ستكون "فتاكة ومحددة الهدف ومباغتة".

وقال محللون في (إيه.إن.زد) في مذكرة اليوم الخميس إن بايدن "يواصل ثني إسرائيل عن استهداف منشآت النفط لكن هناك مخاوف متزايدة من أن حلفاء إسرائيل ليس لديهم تأثير يذكر على استراتيجيتها".

ورغم تصدر التهديدات المتعلقة بالإنتاج من منطقة الشرق الأوسط الاهتمام، لا يزال ضعف الطلب يطغى على التوقعات الأساسية.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء توقعاتها للطلب في 2025 بسبب ضعف النشاط الاقتصادي في الصين وأميركا الشمالية.

وأظهرت بيانات من الإدارة أمس الأربعاء أن مخزونات الخام فاقت زيادتها توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.