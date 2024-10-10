العالم اليوم - الإعصار هيلين يقود طلبات إعانة البطالة بأميركا للارتفاع

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أكتوبر 2024 04:30 مساءً - ارتفع عدد الطلبات الجديدة لإعانة البطالة بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي مدفوعا في جزء منه بآثار الإعصار هيلين وتوقفات عن العمل في بوينغ الأميركية لصناعة الطائرات وسط إضراب مستمر منذ نحو أربعة أسابيع.

وقالت وزارة العمل الأميركية الخميس، إن الطلبات زادت 33 ألف طلب في الأسبوع الماضي لتسجل 258 ألفا للأسبوع المنتهي في الخامس من أكتوبر.

وكان مسح أجرته رويترز لآراء اقتصاديين توقع 230 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وقد شهدت ولايتا نورث كارولاينا وفلوريدا زيادات كبيرة في عدد طلبات إعانة البطالة، وارتفعت الطلبات في ولاية واشنطن أيضا.

ومن المتوقع أن يستمر تأثير الإعصار هيلين على سوق العمل في الأسابيع المقبلة. وضرب الإعصار فلوريدا ودمر في أواخر سبتمبر مساحات كبيرة من جنوب شرق الولايات المتحدة.

ومن المرجح أيضا أن تتأثر السوق على المدى القصير بالإعصار ميلتون الذي ضرب فلوريدا الخميس.

وعلى الرغم من أن العمال المضربين في شركة بوينغ غير مؤهلين للحصول على إعانات البطالة، فإن إضرابهم الصناعي ينتشر عبر سلسلة التوريد والشركات الأخرى التي تعتمد على بوينغ مما يتسبب في عمليات تسريح مؤقت للعمال.