العالم اليوم - رونالدو ومبابي وآخرون.. أبرز التعليقات على اعتزال نادال

انتم الان تتابعون خبر رونالدو ومبابي وآخرون.. أبرز التعليقات على اعتزال نادال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أكتوبر 2024 03:29 مساءً - تردد صدى خبر اعتزال نجم التنس الإسباني، رافائيل نادال، الخميس، في جميع أنحاء العالم.

وتعليقا على خبر الاعتزال، كتب لاعب التنس السويسري روجر فيدرير: "لقد كان شرفا مطلقا، شكرا لك على الذكريات التي لا تُنسى".

كما ذكر لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو: "رافائيل، يا لها من مسيرة رائعة! لقد ألهم تفانيك وشغفك وموهبتك المذهلة الملايين في جميع أنحاء العالم. لقد كان شرفا لي أن أشهد رحلتك وأن أدعوك صديقي. مبروك على المسيرة المذهلة واستمتع بتقاعدك".

من جانبه، كتب نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي: "تهانينا على مسيرتك رافائيل، استمتع بتقاعدك. ستظل أسطورة دائما".

بدوره، قال رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز: "رافائيل نادال هو أيضا مصدر فخر لبلدنا ومثال للقيم الأساسية للرياضة، والتي صاغ بها مسيرته المهنية الاستثنائية بالكامل".

كما علق الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، على إعلان نادال بالقول: "أنا محظوظ لأنني التقيت به، إنه شخص رائع"، مضيفا "علمنا دروسا حول كيفية التصرف في الملعب، وكيفية إدارة المواقف، وكذلك كيفية البقاء متواضعين وعدم التغيير لتحقيق النجاح، واختيار الأشخاص المناسبين من حولك".

وكان نادال أعلن في وقت سابق الخميس أن قرار اعتزاله سيدخل حيز التنفيذ بعد نهائي كأس ديفيز.

وقال اللاعب (38 عاما) الذي حصد 14 لقبا في فرنسا المفتوحة وهو رقم قياسي في مقطع فيديو: "مررت بأعوام صعبة خاصة في آخر سنتين".

وأضاف: "بالطبع هذا قرار صعب جدا على نفسي لكنه الوقت المناسب لإسدال الستار على مسيرتي".

وعرقلت الإصابات مسيرة نادال وغاب عن فرنسا المفتوحة 2023 وخسر في الدور الأول على يد الألماني ألكسندر زفيريف هذا العام.

وفاز نادال بلقبه الأخير في رولان غاروس عام 2022 وغادر البطولة المقامة على ملاعب رملية في باريس بسجل مذهل إذ حقق 112 انتصارا مقابل أربع هزائم فقط.