رئيس الوزراء العراقي يستقبل السفير الروسي لدى العراق

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الخميس السفير الروسي لدى العراق إلبروس كوتراشي.

وشهد اللقاء بحث "العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، انطلاقا من الرغبة المتبادلة لتوسعة آفاق التعاون المشترك، واستمرار التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، وبما يصب في مصلحة الشعبين العراقي والروسي".

كما تناول اللقاء التطورات في المنطقة، واستمرار عدوان إسرائيل ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني، و"تجاوزاتها المرفوضة بالإساءة إلى مقام المرجعية العليا في النجف الأشرف، بما يمس مشاعر ملايين المسلمين في العالم، ويؤكد منطلقاته العنصرية والدينية في حربه العدوانية ضد غزّة ولبنان وسعيه للتضليل والتعمية، على العكس مما يروجه البعض من وجود جذور سياسية للصراع".

ودعا رئيس الوزراء العراقي إلى "موقف ودور فاعل للدول الكبرى المؤثرة في مجلس الأمن الدولي لإجبار إسرائيل على إيقاف حربها وجرائمها التي ترتكبها، لوقف سعيها إلى دفع المنطقة نحو حرب شاملة من شأنها أن تهدد أمن العالم ومصالحه في المنطقة