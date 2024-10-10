العالم اليوم - وحدة الساحات إسرائيليا.. هل يرضخ السنوار بعد تراجع حلفائه؟

انتم الان تتابعون خبر وحدة الساحات إسرائيليا.. هل يرضخ السنوار بعد تراجع حلفائه؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - كشف تقارير صحفية أن تل أبيب، أبلغت واشنطن أن أي اتفاق تهدئة مع حزب الله يجب أن يتضمن إطلاق سراح الرهائن في غزة، وهو ما قد يجعل حلفاء حركة حماس يضغطون عليها لتليين موقفها التفاوضي مع إسرائيل.

ومنذ أن شنت حركة حماس هجومها على مناطق غلاف غزة في 7 أكتوبر عام 2023، قرر حزب الله الانخراط في ما سماه جبهة الإسناد لغزة، وربط بين وقف إطلاق النار في لبنان والتوصل لاتفاق مع حركة حماس، إلا أن المفارقة أنه بعد مرور أكثر من عام على تلك الأحداث يسعى حزب الله لوقف إطلاق النار مع الفصل بين الملفين في حين تسعى إسرائيل للربط بينهما.

وفي هذا السياق أكد المحلل الخاص لسكاي نيوز عربية، ماجد عزام من إسطنبول أنه ليس هناك عمل حقيقي لوقف إطلاق النار في لبنان أو حتى في غزة.

وأضاف عزام لقناة دوت الخليج: