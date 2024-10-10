العالم اليوم - فتاة تركل سائق تاكسي في الأردن.. فيديو يشعل الإنترنت

انتم الان تتابعون خبر فتاة تركل سائق تاكسي في الأردن.. فيديو يشعل الإنترنت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أكتوبر 2024 01:23 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فتاة في العاصمة الأردنية عمان تخلع لوحة أرقام مركبة سائق تاكسي وتعتدي عليه بالضرب والركل.

وقال مصدر أمني لقناة "رؤيا" الأردنية إن المشادة التي وقعت بين الطرفين كانت على إثر خلاف لحظي بين سائق التاكسي والفتاة.

وأضاف أن الخلاف انتهى في حينه فيما لم يتم تقديم أي شكوى من قبل الطرفين.

وأثار المشهد دهشة واستغراب المارة دون معرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الاعتداء.

وانتشر الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم توثيق الحادثة من بناية مجاورة لمكان وقوع الحادث.

وتسببت الواقعة في انقسام آراء المعلقين الأردنيين بين مؤيد لتصرف الفتاة التي خرجت عن طورها بسبب فعلة معينة أقدم عليها سائق التاكسي، وبين رافض لما فعلته الفتاة.