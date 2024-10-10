نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي ينفذ "ضربة دقيقة" على أهداف في دير البلح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، عن تنفيذ "ضربة دقيقة" ضد ما وصفهم بـ "إرهابيين" في دير البلح بقطاع غزة. وفي بيان رسمي، أوضح الجيش أنه تم توجيه الضربة بناءً على معلومات من جهاز المخابرات الإسرائيلية، واستهدفت مركز قيادة وسيطرة كان يُستخدم لتخطيط وتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل.

وأشار البيان إلى أن مركز القيادة كان مدمجًا داخل مجمع سابق كان بمثابة مدرسة تُعرف باسم "رفيدة". وأكد الجيش أنه اتخذ عدة تدابير لتقليل الأذى الذي قد يُلحق بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الذخائر الدقيقة والمراقبة الجوية والاستخبارات الإضافية.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن هذه العملية تُظهر كيف تسيء منظمة حماس استخدام البنية التحتية المدنية بشكل منهجي، في انتهاك للقانون الدولي، مُشيرًا إلى استمراره في العمل ضد حماس دفاعًا عن مواطني إسرائيل.

من جهة أخرى، أفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة القتلى جراء الضربات الإسرائيلية على مدرسة تأوي نازحين في دير البلح، حيث أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن مقتل 28 شخصًا وإصابة 54 آخرين نتيجة الضربة الجوية.

4o mini