نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبنان: غارات إسرائيلية مكثفة وحزب الله يستهدف دبابة في رأس الناقورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مناطق عدة في لبنان، الخميس، تصعيدًا عسكريًا ملحوظًا مع سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية. أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية" بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بلدات الشعيتية والمعشوق والخيام وزوطر الغربية، في جنوب لبنان، ما أسفر عن إصابة ستة جنود لبنانيين قرب حاجز للجيش في منطقة حوش السيد في الهرمل، وذلك وفقًا لمصدر عسكري لبناني.

في المقابل، أعلن حزب الله عن تدمير دبابة إسرائيلية أثناء تقدمها نحو رأس الناقورة باستخدام صواريخ موجهة، كما استهدف قوة من الجنود الإسرائيليين خلال محاولتهم سحب إصابات من المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، استهدف الحزب تجمعًا للجنود الإسرائيليين في معيان وكريات شمونة برشقة صاروخية كبيرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي عشرات الانفجارات في منطقة كريات شمونة ومحيطها، نتيجة اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان. يأتي هذا التصعيد بعد يوم من مقتل شخصين في كريات شمونة إثر سقوط صواريخ أطلقها حزب الله على المنطقة.

أعلن الجيش الإسرائيلي أيضًا مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة جندي احتياط خلال المعارك الجارية جنوب لبنان، ليصل بذلك عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين إلى ثلاثة عشر منذ بدء العمليات البرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني مطلع الشهر الحالي.