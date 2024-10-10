نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يرفض مناظرة ثانية مع هاريس ويؤكد: "لا مباراة إياب!" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية، دونالد ترامب، بشكل نهائي المشاركة في مناظرة تلفزيونية ثانية ضد منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس. وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أنه "لن تكون هناك مباراة إياب!"، وذلك على الرغم من اقتراح شبكتي "سي إن إن" و"فوكس نيوز" تنظيم مناظرة ثانية بين المرشحين.

وأوضح ترامب أن هاريس "قالت بوضوح إنها لن تفعل شيئًا مختلفًا عما يفعله جو بايدن، لذا ليس هناك أي شيء للتناظر بشأنه". وكان ترامب قد عبّر في وقت سابق عن رفضه للمناظرة الثانية في أواخر الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن الوقت قد فات لإجراء مناظرة جديدة وأن التصويت قد بدأ بالفعل في بعض الولايات.

خلال لقاء انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية في 21 سبتمبر، قال ترامب: "لقد فات الأوان لإجراء مناظرة جديدة، لقد بدأ التصويت"، في إشارة إلى الاقتراع المبكر الذي بدأ في ثلاث ولايات.

في المقابل، عبّرت هاريس عن رغبتها في إجراء مناظرة أخرى، حيث قالت أمام نحو 600 شخص في مركز كوب إنيرجي للفنون المسرحية في أتلانتا، جورجيا، الشهر الماضي: "أسعى لأن تكون هناك مناظرة أخرى. سنرى". بعد ذلك، أعلنت حملة هاريس الانتخابية قبولها دعوة من شبكة "سي إن إن" للمشاركة في مناظرة يوم 23 أكتوبر.

وأفادت رئيسة الحملة، جين أومالي ديلون، بأن ترامب يجب ألا يجد مشكلة في الموافقة على المناظرة، نظرًا لأنها ستجري بنفس الشكل والنظام الذي كانت عليه المناظرة التي حضرها سابقًا مع بايدن في يونيو.

على الرغم من التقاليد المتبعة في الولايات المتحدة، التي تقتضي تنظيم مناظرتين تلفزيونيتين بين مرشحي الحزبين الرئيسيين، يبدو أن الناخبين سيكتفون هذه المرة بالمناظرة الوحيدة التي جرت بين ترامب وهاريس. وقد أمهلت شبكة "سي إن إن" المرشحين حتى الخميس للموافقة على المشاركة في المناظرة الثانية المقترحة، بينما اقترحت "فوكس نيوز" إجراء مناظرة في بنسلفانيا يومي 24 أو 27 أكتوبر.