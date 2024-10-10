مصر تنفي اتهامات حميدتي: لا دور للطيران المصري في المعارك بالسودان

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أحمد جودة - القاهرة - نفت وزارة الخارجية المصرية الاتهامات التي وجهها قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي"، بشأن مشاركة الطيران المصري في النزاع الدائر في السودان. جاء ذلك في بيان رسمي نشرته الخارجية المصرية، حيث أكدت أن تلك المزاعم تتزامن مع جهود مصر الحثيثة لوقف القتال، وحماية المدنيين، وتعزيز الاستجابة الدولية للإغاثة الإنسانية للمتضررين من الصراع.

وأشار البيان إلى أن مصر تدعو المجتمع الدولي إلى التحقق من الأدلة التي تدعم ما زعمه قائد الدعم السريع، مؤكدًا على حرص القاهرة على أمن واستقرار ووحدة السودان، واعتزامها تقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في السودان لمواجهة الأضرار الناتجة عن الحرب.

في السياق نفسه، اتهم حميدتي مصر بشن ضربات جوية ضد قواته، وادعى أيضًا أن القاهرة قامت بتدريب الجيش السوداني وتزويده بطائرات مسيرة خلال الصراع المستمر منذ أبريل 2023، والذي أسفر عن نزوح نحو 10 ملايين شخص وتفشي المجاعة في البلاد.