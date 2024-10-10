نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تُسقط 92 مسيّرة أوكرانية في ليلة واحدة: تصعيد جديد في الصراع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الروسي، يوم الخميس، أنه أسقط خلال الليل 92 مسيّرة أوكرانية استهدفت مناطق مختلفة، خصوصًا في جنوب غرب البلاد. وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن "أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 92 مسيّرة جوية أوكرانية".

وأوضح البيان أن 47 من هذه المسيّرات تم تدميرها فوق منطقة كراسنودار في الجنوب الغربي، بينما أسقطت 12 مسيّرة فوق منطقة كورسك التي تشهد هجومًا أوكرانيًا واسع النطاق منذ مطلع أغسطس الماضي. كما تم تدمير عدد من المسيّرات في مناطق أخرى، حيث أسقطت 9 فوق روستوف و4 فوق بريانسك و2 فوق بيلغورود، بالإضافة إلى 2 في شبه جزيرة القرم و1 في فورونيج. وعلاوة على ذلك، أسقطت 15 مسيّرة فوق مياه بحر آزوف.

وتعلن روسيا بشكل شبه يومي عن تدمير مسيّرات أوكرانية تستهدف أراضيها، إلا أن تسجيل هذا العدد الكبير من المسيّرات في ليلة واحدة يعد نادرًا. في الجهة المقابلة، تؤكد كييف أنها تنفذ هذه الضربات غالبًا لاستهداف منشآت للطاقة، كنوع من الرد على القصف الروسي المستمر منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.