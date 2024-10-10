نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيل تعلن مقتل العقل المدبر لـ "ضربات كريات شمونة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد الجيش الإسرائيلي، يوم الخميس، بمقتل أحمد مصطفى الحاج علي، قائد جبهة حولا بحزب الله، والذي كان مسؤولًا عن إطلاق المئات من الصواريخ على منطقة كريات شمونة. يُعتبر هذا التطور ضربة قوية لحزب الله، حيث يراه مراقبون مؤثرًا بشكل كبير على قدرات الحزب في الميدان.

في سياق متصل، ذكرت وكالة رويترز نقلًا عن مسؤول حكومي لبناني أن حزب الله قد تخلى عن إقرار الهدنة في غزة كشرط لوقف إطلاق النار في لبنان. وأكد المصدر أن هناك أسبابًا عديدة تفسر هذا التغير المفاجئ في موقف الحزب، خاصة بعد إصراره على جبهة إسناد غزة، حيث تعود هذه الأسباب إلى الضغوط السياسية والعسكرية الكبيرة التي يتعرض لها الحزب.

وأضاف المسؤول أن هذا القرار جاء نتيجة لتكثيف الحملة العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى حالة النزوح التي شهدتها البيئة الحاضنة في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، فضلًا عن اعتراض بعض الأطراف السياسية اللبنانية على موقف الحزب من ربط الجبهات.