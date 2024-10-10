نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله يعلن استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي ويقصف مستوطنة كريات شمونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حزب الله، يوم الخميس، عن استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي في عدة مواقع، بالإضافة إلى قصف مستوطنة كريات شمونة بالصواريخ.

وفي بيان رسمي، أكد حزب الله أن هذه العمليات تأتي "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًا على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين." وذكر البيان أن القصف استهدف مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية كبيرة عند الساعة 10:00 صباحًا، وكذلك تم استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج وبيت هلل ومعيان باروخ بنفس التوقيت.

ورغم هذه التصعيدات، تشير التقارير إلى أن حزب الله قد واجه ضغوطًا كبيرة على مستوى القيادات في الفترة الأخيرة، وهو ما قد يؤثر بشكل ملحوظ على قدرات الحزب في الميدان. كما أفادت وكالة رويترز نقلًا عن مسؤول حكومي لبناني بأن حزب الله تراجع عن إقرار الهدنة في غزة كشرط لوقف إطلاق النار في لبنان، مما يعكس تعقيد الوضع العسكري والسياسي في المنطقة.