نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعصار "ميلتون" يجتاح فلوريدا ويتسبب في أضرار واسعة وانقطاع للخدمات الأساسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتاح إعصار "ميلتون" ولاية فلوريدا كعاصفة من الفئة الثالثة، حاملًا معه دمارًا واسعًا إلى الساحل الغربي للولاية الذي لا يزال يعاني من آثار إعصار "هيلين" السابق. وصلت سرعة الرياح في الإعصار إلى أكثر من 100 ميل في الساعة (160 كيلومترًا في الساعة)، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 2.8 مليون منزل ومنشأة تجارية، وفقًا لموقع "يو إس باوراوتاج"، الذي يتتبع تقارير انقطاع الكهرباء.

المسار والآثار الأولية:

توجه الإعصار إلى اليابسة في منطقة "سيستا كي" قرب مدينة "ساراسوتا"، التي تقع على بعد نحو 70 ميلًا (112 كيلومترًا) جنوب "تامبا". وعلى الرغم من تجنب تامبا ضربة مباشرة، إلا أن المدن المجاورة، مثل "سانت بطرسبرغ"، شهدت كميات هائلة من الأمطار تجاوزت 16 بوصة (41 سنتيمترًا)، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إلى إصدار تحذيرات من حدوث فيضانات مفاجئة في عدة مناطق بوسط وغرب فلوريدا.

أضرار بالبنية التحتية:

تضرر "تروبيكانا فيلد"، ملعب فريق "تامبا باي رايز" للبيسبول في سانت بطرسبرغ، حيث أدت الرياح العاتية إلى تمزيق سقف الملعب المقبب، بالإضافة إلى سقوط العديد من الرافعات في المدينة. كما توقفت خدمات المياه في سانت بطرسبرغ بعد تعطل خط المياه الرئيسي، مما أجبر السلطات على إغلاق خدمة المياه للسكان.

التطورات والآثار المستمرة:

وصل الإعصار إلى اليابسة في نحو الساعة 8:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة كعاصفة من الفئة الثالثة، مصحوبًا برياح بلغت سرعتها 195 كيلومترًا في الساعة، قبل أن تنخفض إلى 165 كيلومترًا في الساعة بحلول الساعة 11 مساءً. ورغم انخفاض قوته إلى الفئة الثانية، إلا أن ميلتون لا يزال يشكل تهديدًا خطيرًا، حيث أثار 19 إعصارًا على الأقل ودمر 125 منزلًا، معظمها من المنازل المتنقلة.