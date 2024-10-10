نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأونروا: 400 ألف شخص محاصرون في شمال غزة مهددون بأزمة جوع حادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن نحو 400 ألف شخص في شمال قطاع غزة محاصرون ويواجهون خطر المجاعة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. ووفقًا للوكالة، فإن الوضع الإنساني يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، حيث يعاني المدنيون من نقص حاد في الإمدادات الغذائية والطبية نتيجة الحصار المفروض على المنطقة منذ بدء التصعيد.

ويأتي هذا التحذير في وقت كثفت فيه إسرائيل من عملياتها العسكرية على مناطق جباليا والشجاعية، ما أدى إلى زيادة أعداد النازحين والضحايا في شمال القطاع. ومع تصاعد القصف والهجمات، بات من الصعب على منظمات الإغاثة الدولية الوصول إلى المناطق المحاصرة لتقديم المساعدات الضرورية للسكان.

وتشير التقارير إلى أن الأهالي في شمال غزة يعانون من انعدام شبه كامل للمياه النظيفة والوقود، بالإضافة إلى نفاد المواد الغذائية الأساسية. كما أن المستشفيات تعاني من نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما يفاقم الأزمة الصحية في ظل تزايد أعداد المصابين والجرحى جراء القصف المستمر.

وفي هذا السياق، حذرت الأونروا من أن الأوضاع قد تتدهور بسرعة إذا لم يتم توفير ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات إلى المناطق المحاصرة. وطالبت الوكالة المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري للضغط على جميع الأطراف لفتح هذه الممرات وتخفيف الحصار المفروض على السكان المدنيين.

إضافة إلى الأزمة الإنسانية، أثرت العمليات العسكرية على البنية التحتية الحيوية في القطاع، مما أدى إلى قطع الكهرباء وخدمات الصرف الصحي، وهو ما يزيد من خطورة تفشي الأمراض والأوبئة في المناطق المكتظة بالسكان. وتجدد الأونروا دعوتها لضرورة إنهاء الحصار المفروض على غزة والعمل على حماية المدنيين.