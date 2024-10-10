نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 16 قتيلًا في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مسعفون لوكالة "رويترز" يوم الخميس بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة رفيدة، التي تأوي نازحين في منطقة غرب دير البلح بوسط قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 16 فلسطينيًا على الأقل وإصابة العشرات.

تأتي هذه الغارة في سياق التصعيد الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث تستمر الهجمات البرية والجوية والبحرية على المناطق السكنية والمرافق المدنية. وحتى الآن، بلغت حصيلة الضحايا 41،965 قتيلًا و97،590 مصابًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في أرقام أولية مع استمرار البحث عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض.