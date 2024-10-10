نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعصار ميلتون يضرب ولاية فلوريدا: آثار مدمرة وتحذيرات متزايدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسبب إعصار ميلتون المدمر في انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون منزل وشركة في ولاية فلوريدا، مما أوقع أضرارًا جسيمة في العديد من المناطق.

وتأتي هذه الأحداث في ظل تحذيرات متزايدة من قبل السلطات، حيث يستعد السكان في الولاية للأسوأ.



تأثير الإعصار

أفادت وكالة أسوشيتد برس، حسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، بأن تأثير الإعصار كان كبيرًا، مع توقعات بوصوله إلى الساحل الغربي للولاية. وحسب صحيفة ذا صن البريطانية، تتأهب فلوريدا لوصول رياح قوية تصل سرعتها إلى 165 ميلًا في الساعة، بالإضافة إلى أمطار غزيرة تضرب السكان، بما في ذلك المغتربين والسياح.



التحذيرات الرسمية

أصدرت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) تحذيرات بوجود خطر متزايد لحدوث عاصفة تهدد الحياة على الساحل الغربي لفلوريدا.

وأكدت السلطات المحلية على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، بما في ذلك الابتعاد عن المناطق المعرضة للخطر.





نصائح للسكان

• البقاء في أماكن آمنة: يُنصح السكان بالبقاء في منازلهم أو الانتقال إلى أماكن آمنة بعيدًا عن مناطق الخطر.

• تخزين الإمدادات: من المهم تخزين المياه والغذاء والأدوية الضرورية تحسبًا لانقطاع طويل للتيار الكهربائي.

• متابعة الأخبار: يجب متابعة تقارير الطقس المحلية والأخبار للحصول على تحديثات حول مسار الإعصار وأي تحذيرات جديدة.