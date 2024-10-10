نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: بايدن يؤكد على ضرورة التوصل لتسوية دبلوماسية في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البيت الأبيض، يوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس أجروا مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. خلال المكالمة، شدد بايدن على أهمية التوصل إلى تسوية دبلوماسية لحل الأزمة في لبنان، مؤكدًا على ضرورة إعادة المدنيين اللبنانيين والإسرائيليين بأمان إلى منازلهم على جانبي الخط الأزرق.

حماية المدنيين والجهود الإنسانية في غزة

وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض أن الرئيس بايدن أكد أيضًا حق إسرائيل في حماية نفسها من تهديدات حزب الله، لكنه دعا إلى تقليل الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين، خاصة في المناطق المكتظة بالسكان مثل بيروت. كما ناقش الجانبان الوضع الإنساني في غزة، وضرورة استئناف الجهود الدبلوماسية لإطلاق سراح الرهائن، بالإضافة إلى استعادة الوصول إلى المناطق الشمالية من غزة وتفعيل الممر من الأردن.

واتفق الطرفان على الاستمرار في التواصل الوثيق خلال الأيام المقبلة، سواء بشكل مباشر أو من خلال فرق الأمن القومي.