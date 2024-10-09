نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رايس: تحالف روسي صيني إيراني لإزاحة الولايات المتحدة من مكانتها الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، كوندوليزا رايس، إن "روسيا والصين وإيران شكلت تحالفا لتضغط على الولايات المتحدة وتخرجها من مكانتها الدولية الحالية".

وأوضحت في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، في ردها على أسئلة حول "التهديدات القادمة من موسكو وبكين وطهران"، قائلة: "تحاول هذه الدول وتحالفها جعل الحياة فظيعة بالنسبة للولايات المتحدة وإخراجنا من القيادة الدولية".

وأضافت أن "إيران عدو للولايات المتحدة، كما أن هناك الكثير من التهديدات التي يمكن التعامل معها"، مشيرة إلى أن "الصين أصبحت أقوى عسكريا واقتصاديا على نحو متزايد".

وخلصت رايس للقول: "هناك الكثير من التهديدات".