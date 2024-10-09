نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصابة أرملة روبرت كينيدي بسكتة دماغية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام أمريكية اليوم الأربعاء، بنقل إيثيل كينيدي، أرملة روبرت إف كينيدي، إلى المستشفى بعد تعرضها لسكتة دماغية، حسب ما أعلنته عائلتها.

وقالت العائلة في بيان نُشر مساء الثلاثاء على منصة "إكس" من قبل ابنة إيثيل، كيري كينيدي، إن "السكتة الدماغية وقعت صباح الخميس الماضي أثناء نومها، وأنها نُقلت إلى المستشفى حيث تتلقى العلاج، وحالتها مستقرة". ولم تفصح العائلة عن اسم المستشفى أو أين وقعت السكتة الدماغية.

وجاء في البيان: "إنها تتلقى أفضل رعاية ممكنة، وهي محاطة بالعائلة.. كما تعلمون، إنها امرأة قوية وقد عاشت حياة مليئة بالإنجازات، ونحن نعتني بها".

إيثيل كينيدي (96 عاما) هي آخر عضو على قيد الحياة من جيل عائلة كينيدي الممتدة، بعد وفاة السفيرة جان كينيدي سميث في عام 2020، آخر من كان على قيد الحياة من أشقاء وشقيقات الرئيس الأمريكي الراحل جون إف كينيدي.

تجدر الإشارة إلى أن روبرت كينيدي هو شقيق جون كينيدي، الرئيس الأمريكي الـ 35، الذي تم اغتياله في نوفمبر عام 1963 في دالاس