نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 4 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر فلسطينية بأن قوة إسرائيلية خاصة من وحدة "المستعربين" اغتالت 4 شبان خلال تواجدهم داخل مركبة في شارع فيصل شرقي نابلس في شمال الضفة العربية اليوم الأربعاء.

وأكدت جمعية "الهلال الأحمر" استشهاد 4 شبان وأفادت بأن طواقمها تعمل على نقل 4 شهداء من السوق الشرقية بمدينة نابلس إلى المستشفى. ورجحت المصادر وجود إصابات أخرى برصاص الاحتلال في المنطقة.

وبحسب "الهلال الأحمر"، فإن الطواقم الطبية تتعامل كذلك مع "شاب أصيب بشظايا رصاص حي في الرأس والصدر في السوق الشرقية بمدينة نابلس وتحاول نقله للمستشفى".

وأكدت مصادر أن القوات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى شارع القدس قادمة من جهة حاجز حوارة العسكري، ثم انسحبت عقب ذلك.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من القوات الخاصة الإسرائيلية وهي تطلق النار على سيارة تحمل لوحة أرقام فلسطينية، تواجد بداخلها أربعة شبان فلسطينيين، وقامت بقتلهم قبل انسحابها من المكان.

يشار إلى أن "744 فلسطينيا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين بالضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي"، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.