نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء، مقتل2141 لبنانيًا وإصابة 10.099 شخصًا منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على لبنان.

وأوضح مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن "غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن 4 جرحى بجبل لبنان، و12 شهيدا و37 جريحا جنوب لبنان، والنبطية: شهيدان و34 جريحا، أما البقاع: 7 شهداء و3 جرحى وبعلبك الهرمل: شهيد وجريحان، وهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 22 شهيدا وإصابة 80 بجروح".

وأضاف البيان: "بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2141، والجرحى إلى 10.099".

وتدور اشتباكات في عدة قرى جنوب لبنان بين مقاتلين من "حزب الله"، وقوات الجيش الإسرائيلي.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ نهاية سبتمبر الماضي غارات جوية مستهدفا مجمل قرى جنوب وشرق لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، فيما يواصل مقاتلو "حزب الله" خوض المعارك وإطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية.