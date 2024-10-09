نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يوم آخر من الجحيم في غزة".. عشرات القتلى والجرحى بمخيم جباليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسع الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية والبحرية على قطاع غزة، وسط استهداف مباشر لخيام النازحين وشمال القطاع، خلفت عشرات القتلى والجرحى.

ومع تواصل العملية العسكرية الإسرائيلية شمالي قطاع غزة، تزداد الأوضاع الإنسانية مأساوية في المحافظة الشمالية للقطاع، وسط استمرار الهجوم على مناطق بيت حانون وبيت لاهيا وجباليا ومخيم جباليا، وفرض حصار مشدد عليها، ومنع دخول إمدادات المياه والطعام والدواء.

وأشار مراسل RT نقلا عن مصادر طبية إلى أن "الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 72 مواطنا منذ فجر اليوم 55 منهم شمالي القطاع".

ووصف شهود عيان الغارات والقصف المتواصل والعشوائي وإطلاق النار على كل من يتحرك في شمال غزة بأنه "يوم آخر من الجحيم شمال قطاع غزة".

وأسفر القصف الإسرائيلي على ساحة مستشفى "اليمن السعيد" الذي يؤوي نازحين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة عن مقتل 15 فلسطينيا على الأقل وإصابة العشرات واشتعال النيران في الخيام.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إلى أن "الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 45 شهيدا و130 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

ولفتت الوزارة إلى "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 42010 شهداء و97720 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".