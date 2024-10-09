نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل لقاء السفير العراقي بسفير الجمهورية التونسية لدى القاهرة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السيد محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية لدى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، في مقر السفارة.

تناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا الإقليمية، وبخاصة العدوان في فلسطين ولبنان، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وأهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة