نشطاء في لندن يلصقون صورة لأم فلسطينية تحتضن ابنها على أعمال بيكاسو

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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة "ديلي ميل" يوم الأربعاء أن نشطاء مؤيدين للفلسطينيين ألصقوا صورة التقطت في قطاع غزة لأم فلسطينية تحتضن ابنها على لوحة الفنان بابلو بيكاسو المعروضة بلندن.

وأوضحت الصحيفة أنه تم استهداف لوحة الفنان بابلو بيكاسو ضمن نشاط مناصر لفلسطين، ظهر الأربعاء، عبر تعليق صورة لأم تحتضن طفلها من غزة على لوحة الأمومة الموجودة في المعرض الوطني في لندن.



وعلق ناشطون صورة من قطاع غزة تظهر فيها أم فلسطينية تحتضن ابنها بعد تعرضهما للقصف على الزجاج الواقي للوحة بيكاسو الموجودة في الغرفة رقم 43 دون أي تخريب لها، كما تم سكب طلاء أحمر، رمزا للدم المراق في غزة، على الأرض.

وقال متحدث باسم المعرض الوطني إنه "لم تتضرر أي من اللوحات الموجودة في القاعة، لكنه أكد أن القاعة مغلقة حاليا أمام الجمهور".

وتم اعتقال الناشطين أحدهما عامل في الخدمة الصحية يبلغ من العمر 23 عاما من لندن، وطالبة تبلغ من العمر 21 عاما في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من أصل إسرائيلي.

وقالت الناشطة: "أتخذ هذا الإجراء لأنني يهودية ومن واجبي أن أطالب بالتنديد بالإبادة الجماعية التي ترتكب في غزة".

وأضافت: "أريد أن يعرف العالم أن هذا ليس باسم اليهود، وأريد أن أرى فلسطين حرة.. عندما يقول كير ستارمر إن بريطانيا تقف إلى جانب إسرائيل، فهو مخطئ، نحن نعلم جيدا أن هذه إبادة جماعية وليست دفاعا عن النفس، ونحن الشعب البريطاني نقول كفى".