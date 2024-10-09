مصرع 5 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة قبالة ساحل كاليفورنيا الأمريكية

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أحمد جودة - القاهرة - قالت وسائل إعلام أمريكية مساء يوم الأربعاء إن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في تحطم طائرة صغيرة ذات محركين قبالة ساحل كاليفورنيا الأمريكية.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الطائرة تحطمت ليلة الثلاثاء في جزيرة كاتالينا قبالة ساحل كاليفورنيا الجنوبية بالقرب من المطار الخاص في الجزيرة.

وعثرت السلطات على حطام طائرة صغيرة من طراز "بيتشكرافت 95 بي 55" وهي طائرة ذات محركين.

وبحسب بيان صحفي صادر عن إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، فإن الضحايا الخمسة كانوا بالغين.

ولم يتم الكشف أسماء الضحايا أو علاقتهم ببعضهم البعض أو وجهة الرحلة.

وأفادت هيئة سلامة النقل في بيان مقتضب يوم الأربعاء بأن المعلومات الأولية أظهرت أن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار كاتالينا