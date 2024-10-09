نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفارات الإنذار تدوي في حيفا وطبريا بعد رشقة صاروخية كبيرة أطلقها حزب الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم مساء اليوم الأربعاء بأن صفارات الإنذار تدوي في طبريا والجليل الأعلى وبالمدرج العسكري في رأس الناقورة، بعد رشقة صاروخية كبيرة بالمنطقة.

وأوضحت الشبكة أنه "تم تسجيل رشقة صاروخية كبيرة، فيما دوت صافرات الانذار في الجليل الأعلى وفي طبريا وفي مدرج عسكري برأس الناقورة".



وأظهرت مقاطع فيديو متداولة سقوط الصواريخ في محيط حيفا، وإصابة مباشرة لمبنى في صفد.

ولم ترد بعد أي تفاصيل عن الخسائر التي وقعت.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه رصد إطلاق 40 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه حيفا والكريوت، وقد أدى ذلك إلى سقوط عدد من الإصابات وانقطاع التيار الكهربائي