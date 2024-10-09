‏حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية أثناء تقدمها تجاه منطقتي ميس الجبل ومحيبيب جنوبي لبنان

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏حزب الله، استهداف قوة إسرائيلية أثناء تقدمها تجاه منطقتي ميس الجبل ومحيبيب جنوبي لبنان.

وقد أدى الجنرال بريس أوليغي، اليمين رئيسا للمرحلة الانتقالية في الجابون.

وأعلن عسكريون في الجابون، إلغاء نتائج الانتخابات وحل الدستور والسيطرة على السلطة.

وكان مركز الانتخابات في الجابون، أعلن فوز الرئيس علي بونجو، بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27 % من الأصوات.

وقد أعلنت مجموعة تضم أكثر من عشرة ضباط إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية.

وأعلن العسكريون عبر قناة “جابون 24”، أنهم يتحدثون باسم "لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات"، مشيرين إلى أنهم “يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع” في الجابون، مضيفين أن الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة.

كما أعلنوا عن إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة.

ولدى إعلان النتيجة في الساعات الأولى من صباح اليوم، قال رئيس مركز الانتخابات ميشيل ستيفان بوندا إن ألبرت أوندو أوسا، منافس بونجو الرئيسي جاء في المركز الثاني بحصوله على 30.77 %.

فيما رفض فريق بونجو مزاعم أوندو أوسا بحدوث مخالفات انتخابية.