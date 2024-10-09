الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 25 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم، 25 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم سيدة وأطفال وأسرى سابقون.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات (الخليل وجنين ورام الله وطولكرم ونابلس وبيت لحم)، حيث رافقتها عمليات تنكيل واسعة مؤخرا، واعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين .

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 11 ألفا و200 فلسطيني من الضفة، بما فيها القدس المحتلة، والمعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تتضمن المعتقلين من الضفة دون غزة، والتي تقدر أعدادهم بالآلاف.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها.