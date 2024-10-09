نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نعيم قاسم: بمجرد تثبيت وقف إطلاق النار سنبدأ مناقشة جميع التفاصيل الأخرى واتخاذ القرارات بشكل تعاوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعيم قاسم: بمجرد تثبيت وقف إطلاق النار سنبدأ مناقشة جميع التفاصيل الأخرى واتخاذ القرارات بشكل تعاوني

قال نعيم قاسم نائب الأمين العام، إن بمجرد تثبيت وقف إطلاق النار، ستبدأ مناقشة جميع التفاصيل الأخرى واتخاذ القرارات بشكل تعاوني، حسب ما نقلته “CNN”.

وأكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الحزب يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان.

ويعد هذا الموقف الأول الذي يعلن فيه الحزب دعمه العلني للهدنة في لبنان، دون اشتراط وقف الحرب في غزة.

وفي تصريحاته، قال نعيم قاسم: “نحن ندعم الجهود السياسية التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحقيق وقف إطلاق النار”.