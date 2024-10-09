نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نعيم قاسم يؤكد دعم جهود تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الحزب يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان.

ويعد هذا الموقف الأول الذي يعلن فيه الحزب دعمه العلني للهدنة في لبنان، دون اشتراط وقف الحرب في غزة.

وفي تصريحاته، قال نعيم قاسم: “نحن ندعم الجهود السياسية التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحقيق وقف إطلاق النار”.

وأكد قاسم أن بمجرد تثبيت وقف إطلاق النار، ستبدأ مناقشة جميع التفاصيل الأخرى واتخاذ القرارات بشكل تعاوني، حسب ما نقلته “CNN”.