نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- انفجارات عنيفة في الكرمل وموافقة حزب الله على الهدنة في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة “سكاي نيوز” في نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، بوقوع انفجارات عنيفة في منطقة الكرمل جنوبي حيفا.

كما دوت صفارات الإنذار في منطقة أفيفيم بالجليل الغربي، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة.



غارات إسرائيلية على مدينة الخيام

في سياق متصل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة استهدفت مدينة الخيام جنوبي لبنان.

كما تم تفعيل صفارات الإنذار في المناطق الواقعة جنوب مدينة حيفا وصولًا إلى قيسارية.





حزب الله يؤيد الهدنة في لبنان

أكد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، أن الحزب يؤيد الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان. وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله دعمه العلني للهدنة دون أن يشترط وقف الحرب في غزة.





وقال نعيم قاسم: “نحن ندعم الجهود السياسية التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحقيق وقف إطلاق النار. وبمجرد ترسيخ وقف إطلاق النار ووصول الدبلوماسية إليه، سيتم مناقشة جميع التفاصيل الأخرى واتخاذ القرارات بشكل تعاوني”، كما أوردت CNN.