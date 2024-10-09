نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد علي الحسيني: قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني خارج المعادلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مقابلة عبر قناة “العربية”، أكد محمد علي الحسيني، أمين المجلس الإسلامي العربي، أن قائد فيلق القدس إسماعيل قاآني لم يعد يشكل خطرًا على العالم أو على أي دولة.

وأضاف الحسيني أن قاآني “أصبح خارج المعادلة”، دون أن يكشف عن تفاصيل دقيقة حول مصيره.





فرضيات حول مصير إسماعيل قاآني

قدم الحسيني ثلاث فرضيات بشأن مصير قائد فيلق القدس.

أولها أن قاآني قد قتل في لبنان برفقة هاشم صفي الدين، والثانية أن إيران اكتشفت أنه كان عميلًا وقامت بإعدامه، والثالثة تشير إلى احتمالية تهريبه إلى دولة أخرى.

ورغم عدم تأكيد أي من هذه الفرضيات، إلا أنها تثير تساؤلات حول مستقبل قاآني ودوره في المنطقة.