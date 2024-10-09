رسالة يحيى السنوار إلى الوسطاء القطريين: مطلب لضمانات أمنية قبل وقف إطلاق النار

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أحمد جودة - القاهرة - أرسل يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، رسالة إلى الوسطاء القطريين، تتعلق بالشروط التي يطلبها قبل الموافقة على أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار والتوصل إلى هدنة في غزة.





مضمون رسالة السنوار

وفقًا لتقارير القناة الـ12 الإسرائيلية، كشف السنوار في رسالته عن مطلبه الرئيسي، وهو الحصول على ضمانات بعدم استهدافه من قبل إسرائيل خلال المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة.

كما شدد على ضرورة وجود ضمانات بعدم محاولة اغتياله خلال المحادثات التي تشمل أيضًا تحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس.





رغم أن القناة الإسرائيلية لم تكشف عن مصدر هذه المعلومات، إلا أنها أكدت أن السنوار يسعى للحصول على “حصانة” من أي هجوم إسرائيلي محتمل.





رد الوسطاء القطريين

من جانبه، ذكر موقع تايمز أوف إسرائيل أن الوسطاء القطريين ردوا على رسالة السنوار، مؤكدين على أهمية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، وأولوية إعادة الرهائن المحتجزين.





اتصالات السنوار الأخيرة

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي قوله يوم الإثنين الماضي إن السنوار جدد اتصالاته مع ممثلي حماس في قطر خلال الأيام الأخيرة.

وأكد المسؤول أن السنوار أرسل عدة رسائل لممثلي الحركة في قطر مؤخرًا، في إطار جهود التوصل إلى تهدئة بين الطرفين.