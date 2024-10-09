نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وقف إطلاق النار في لبنان وموقف حزب الله: تفاصيل جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية عن شروط وقف إطلاق النار المرتقبة في لبنان، وذلك بعد الحديث عن إمكانية التوصل إلى هدنة مع حزب الله.

وبحسب ما نقلته “سكاي نيوز”، فإن أحد الشروط الأساسية لوقف إطلاق النار هو انسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، إضافة إلى تفكيك البنية العسكرية للحزب في المناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل.





موقف حزب الله من الهدنة





في تصريح لافت، أعلن نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، أن الحزب يؤيد الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان.

وأكد قاسم أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الحزب تأييده للهدنة بشكل علني، دون ربطها بوقف الحرب في غزة.





تصريحات نعيم قاسم





قال نعيم قاسم: “نحن ندعم الجهود السياسية التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتحقيق وقف إطلاق النار في لبنان، وبمجرد تثبيت الهدنة والتوصل إلى اتفاق دبلوماسي حولها، سيتم مناقشة كافة التفاصيل الأخرى واتخاذ القرارات بشكل جماعي”، وذلك وفقًا لتقرير نشرته “CNN”.